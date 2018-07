Rússia: banda punk deveria ser solta, diz Medvedev

Uma delas, Yekaterina Samutsevich, foi solta em apelação no mês passado, mas as outras duas, Nadezhda Tolokonnikova e Maria Alekhina, foram enviadas para uma colônia penal para cumprir as sentenças.

Medvedev disse nesta sexta-feira que detestou a atitude das integrantes da Pussy Riot, mas acrescentou que as mulheres já ficaram presas por tempo suficiente e deveriam ser libertadas. As informações são da Associated Press.