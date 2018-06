Rússia, Belarus e Casaquistão criam nova aliança

Na capital do Casaquistão, Astana, o presidente Vladimir Putin falou que o pacto leva a cooperação a um "novo nível" e respeita completamente a soberania dos países, além de ajudar a criar um "atrativo centro de desenvolvimento econômico".

Os três países já haviam criado, em 2010, uma união aduaneira. A nova aliança prevê, além do livre comércio, coordenar os sistemas financeiros e regular as políticas na indústria e na agricultura.

No entanto, o acordo não chega a introduzir uma moeda única e atrasa a criação de um mercado comum de energia. A assinatura segue anos de tensas negociações e muitas diferenças ainda permanecem.

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, que depende da energia barata da Rússia e de outros subsídios, declarou antes de assinar o acordo que não está completamente feliz com os termos, mas que eles refletem um compromisso mutuamente aceitável. Já Nursultan Nazarbayev, presidente do Casaquistão, afirmou que o pacto é baseado em consenso e leva em conta os interesses de todos os envolvidos. Fonte: Associated Press.