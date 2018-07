Rússia busca 49 após plataforma de petróleo afundar

Dmitry Dmitriyenko, governador da região de Murmansk, região da Rússia de onde são 33 dos homens, pediu a amigos e familiares que não percam as esperanças, mas admitiu que a chance de os homens sobreviverem à temperatura da água de 1 grau Celcius é quase zero.

O Ministério de Emergência da Rússia informou que 67 pessoas estavam na plataforma, que estava sendo rebocada a cerca de 200 quilômetros da costa de Sakhalin, uma ilha ao norte do Japão, que até o século 19, foi uma colônia penal do Império Russo.

Aviões e helicópteros sobrevoaram a área, mas encerraram as buscas depois do pôr do sol. Segundo o ministério, dois barcos continuarão a procurar os homens por toda a noite e o patrulhamento aéreo da região retornará com mais dois navios pela manhã. A plataforma Kolskaya foi construída na Finlândia em 1985 e pertencia a empresa de exploração russa Arktikmorneftegazrazvedka. As informações são da Associated Press.