Rússia cancela leilão de bônus com crise na Ucrânia

Na última quarta-feira, a Rússia vendeu bônus - com demanda menor que o normal e alta do custo de financiamento -, depois de passar cinco semanas sem oferecer papéis. Neste período, o apetite dos investidores diminuiu diante da situação política na Ucrânia, a anexação da região ucraniana da Crimeia por Moscou e as subsequentes sanções impostas pelo Ocidente à Rússia.

Nesta semana, as tensões na Ucrânia voltaram a ganhar força com a movimentação de grupos separatistas no leste do país. Fonte: Dow Jones Newswires.