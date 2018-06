Rússia: cinco condenados por assassinato de jornalista

Politkovskaya tinha 48 anos quando foi morta a tiros no elevador do prédio em que morava, em Moscou. Ela era uma notória crítica da política do Kremlin em relação à Chechênia e as violações dos direitos humanos nessa região.

Os atiradores Rustam Makhmudov e Lom-Ali Gaitukayev - que foram condenados por planejar o assassinato - foram sentenciados à vida nesta segunda-feira.

Dois irmãos de Makhmudov foram sentenciados a 12 e 14 anos de prisão e o ex-policial de Moscou Sergei Khadzhikurbanov pegou 20 anos por serem cúmplices do caso.

O Comitê Investigativo da Rússia relatou que ainda não foi possível estabelecer quem ordenou a morte. Fonte: Associated Press.