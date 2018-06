Rússia concede anistia a ativista do Greenpeace Um dos ativistas do Greenpeace detido na Rússia foi liberado nesta terça-feira após o governo conceder anistia. Cerca de 30 membros da organização foram presos em setembro a bordo de um navio, acusados de cometer pirataria. Eles protestavam contra a instalação de uma plataforma petrolífera no Ártico. Vinte e seis deles eram estrangeiros e não foram autorizados a deixar o país. Contudo, a lei de anistia aprovada na semana passada pelo Parlamento russo deve liberá-los das acusações.