Rússia concede crédito de US$ 4 bi para Venezuela A Rússia concedeu à Venezuela uma nova linha de crédito de US$ 4 bilhões para "cooperação técnico militar", que se somará a outros empréstimos anteriores, voltados para fortalecer a defesa venezuelana, informou nesta quinta-feira o presidente Hugo Chávez. Durante o encontro com os russos, Chávez agradeceu o aporte, salientando que antes desses recursos a "Venezuela estava desarmada". Segundo ele, foi graças ao empenho do presidente Dimitri Medvedev e do premiê russo Vladimir Putin que a cooperação técnico militar entre os dois países continua em curso.