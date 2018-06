Rússia conclui anexação da Crimeia

MOSCOU - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sancionou nesta sexta-feira, 21 a incorporação da república da Crimeia e do porto de Sebastopol à Federação Russsa. Em cerimônia no Kremlin, o líder russo assinou o pacote de leis que ratifica juridicamente a incorporação da península e do porto autônomo sob o comando de Moscou.

Mais cedo, a câmara alta do Parlamento russo aprovou por unanimidade o tratado, um dia após a Duma (câmara baixa do Parlamento) ter feito o mesmo.

Ontem, o governo americano anunciou sanções contra a Rússia em retaliação à anexação de parte do território ucraniano. O presidente Barack Obama declarou que políticos russos sofrerão os efeitos das novas restrições. Amigos do presidente Vladimir Putin, funcionários do Kremlin, legisladores e empresários ligados ao líder russo são o alvo das novas sanções - que, ao todo, atingem 19 pessoas, além do Bank Rossiya, instituição financeira que presta serviço a funcionários de alto escalão do Kremlin.

Em resposta, os russos tomaram medidas similares contra autoridades dos EUA. Os vice-conselheiros de segurança nacional dos EUA Ben Rhodes e Caroline Atkinson e os senadores John McCain, Harry Reid, Mary Landrieu, Dan Coats e Robert Menendez estão entre os americanos impedidos de entrar na Rússia, informou o Ministério das Relações Exteriores.

Os outros são o presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, John Boehner, e Dan Pfeiffer, assessor de Obama. / EFE e REUTERS

