Rússia confirma encontro de Yanukovych e Putin

O Kremlin confirmou neste sábado que Yanukovych e Putin se reuniram no fim da noite de sexta-feira, mas não deu detalhes sobre o encontro. A Ucrânia tem tido intensos e muitas vezes violentos protestos há mais de dois meses desde a decisão do governo de rejeitar laços mais estreitos com a União Europeia em favor de uma aproximação com a Rússia.

A Rússia prometeu à Ucrânia US$ 15 bilhões em auxílio, mas desembolsou apenas US$ 3 bilhões enquanto aguarda para ver se Yanukovych permanecerá no poder.

A visita do presidente ucraniano ocorreu um dia depois de o ministro das Finanças russo ter anunciado que o país não emprestaria mais recursos à Ucrânia a menos que o país vizinho pagasse suas despesas com gás, que venceram em janeiro.

Enquanto isso, em Kiev, milhares de pessoas descontentes por meses de protestos antigoverno reuniram-se perto de uma das barricadas de manifestantes que pedem a saída de Yanukovych, aumentando a tensão na capital ucraniana.

O grupo de 2 mil manifestantes que se opõe aos protestos se aproximou da barricada ao meio-dia de sábado. Eles bloquearam o tráfego na avenida principal de Kiev e colocaram pneus na via. Igor Polishchuk, um dos homens que instalaram os pneus, disse que o grupo pretendia mostrar a sua oposição pacífica aos protestos que levaram o país a uma crise política e criticou a atitude da polícia frente os manifestantes antigoverno, que também ocupam a prefeitura de Kiev.

Os manifestantes antigoverno permaneceram no topo de uma barricada de três metros de neve e resíduos perto da prefeitura. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.