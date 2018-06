Rússia continua colaborando com Ocidente contra o terrorismo, diz ministro

A despeito do estremecimento das relações entre a Rússia e o Ocidente, o país continua cooperando com o combate ao terror, afirmou nesta quarta-feira o ministro das Relações Exteriores do país, Serguei Lavrov. De acordo com ele, membros da inteligência russa continuam mantendo contatos com seus homólogos em outros países, especialmente os da França, onde esta semana foram presos cinco russos de origem chechena, um deles com explosivos.

Lavrov não quis dizer se as informações passadas por Moscou ajudaram na captura desta semana, mas enfatizou que a Rússia coopera com outros países na luta contra o terrorismo. "Os serviços especiais estão cooperando e seu trabalho não pode ser espalhafatoso ou publicitário", disse.

Extremistas islâmicos na região do Cáucaso estão há muito tempo na mira das agências de inteligência europeias. Apesar de a Chechênia ter vivido momentos mais tranquilos nos últimos anos, muitos chechenos migraram para outros países europeus por causa do conflito separatista. Em outras províncias do norte do Cáucaso, porém, o extremismo islâmico vem ganhando força.

Embora o conflito ucraniano tenha afastado União Europeia e Rússia, a cooperação antiterror entre os serviços de inteligência parece caminhar em bons termos, confidenciaram oficiais e analistas de inteligência à agência Associated Press.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia também falou sobre a situação no país vizinho, e pediu que tanto rebeldes como ucranianos retraiam a sua artilharia pesada para os limites territoriais acordados em setembro do ano passado. Lavrov, entretanto, não disse nada sobre os rebeldes devolverem porções do território conquistados que violam o acordo de paz.

Ele afirmou que deve propor a ideia na reunião que terá com ministros das Relações Exteriores da Ucrânia, Alemanha e França, como uma forma de reduzir as hostilidades. / Associated Press