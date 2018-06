Rússia criou condições para queda do MH17, diz EUA A Rússia foi responsável por "criar as condições" que resultaram na queda do voo MH17 da Malaysia Airlines na Ucrânia, disseram nesta terça-feira altos funcionários do governo dos EUA. Apesar da afirmação, essas autoridades destacaram que ainda não há provas de uma participação direta do governo russo no incidente.