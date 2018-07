Rússia de Putin quer evitar que queda de Assad vire exemplo

O veto da Rússia à resolução do Conselho de Segurança da ONU que condenava a repressão dos protestos pelo governo da Síria é uma mensagem de Moscou alertando que não pretende ser pressionada quando considera seus interesses ameaçados por EUA e UE.

Ele mostra que o primeiro-ministro Vladimir Putin, que pretende retornar à presidência em 2012, não tolerará a interferência do Ocidente. A medida foi motivada pelo desejo da Rússia de manter um ponto de apoio no Oriente Médio e pelos estreitos vínculos com a Síria, para quem vende armas.

Mas o que o veto mostra em essência é a oposição russa aos esforços do Ocidente para promover mudanças políticas no exterior.

"A Rússia não quer que uma mudança de regime na Síria torne-se um exemplo para outros Estados", disse Lilia Shevtsova, escritora e especialista em Putin e membro sênior do Carnegie Moscow Center. Segundo ela, a mensagem ao Ocidente foi clara: "Não se metam". / TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA