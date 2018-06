Rússia declara preocupação com decisão de Trump sobre Jerusalém

MOSCOU - A Rússia se declarou nesta quinta-feira, 7, muito preocupada com a decisão do presidente americano Donald Trump de reconhecer Jerusalém com capital de Israel, e pediu às partes envolvidas no conflito israelense-palestino moderação e diálogo. O texto também destaca as consequências sombrias que essa decisão pode representar para o conjunto da região.

A decisão de Trump de reconhecer na quarta-feira Jerusalém como capital de Israel gerou uma onda de condenações de parte da comunidade internacional.

O presidente da França, Emmanuel Macron, declarou nesta quarta-feiras, 6, que seu país não está de acordo com a decisão do americano Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel.

“A França apoia a solução de dois Estados, Israel e Palestina, vivendo em paz e segurança, com Jerusalém como a capital de ambos. Focamos no apaziguamento e diálogo”, afirmou Macron. “Esta é uma decisão lamentável que a França não aprova e vai contra o direito internacional e todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU.”

Nas Nações Unidas, o secretário-geral Antônio Guterres foi na mesma linha e disse não haver alternativa a uma solução de dois Estados para israelenses e palestinos na qual o status de Jerusalém será definido entre as duas partes.

“Neste momento de grande ansiedade, quero deixar claro que não há plano B”, disse o português. “Farei de tudo para que os dois lados retornem à mesa de negociação.”/ AFP