Rússia descarta 'ações estúpidas' em relação à Ucrânia O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, descartou a possibilidade de seu país empreender "ações estúpidas" em resposta às pressões de Estados Unidos e União Europeia (UE) em relação à Ucrânia. Na avaliação do chanceler russo, são as ações do Ocidente que "carecem totalmente de sentido".