Rússia desconhece pedido de asilo político de Snowden

O ex-agente convocou ativistas na sexta-feira, 12, para irem à zona de trânsito no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, ele foi deixado sem um passaporte válido, após chegar de um voo de Hong Kong. Neste sábado, Snowden disse que iria pedir asilo à Rússia, mas as autoridades de Moscou afirmaram que não tinham conhecimento de nenhuma solicitação do ex-agente.

O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, se distanciou da polêmica, insistindo que o governo não entrou em contato Snowden. "As leis russas especificam um procedimento para a obtenção de asilo político, e o primeiro passo é ir ao Serviço Federal de Migração", afirmou. "No momento, nós não sabemos nada" sobre um pedido de asilo, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à agência de notícias Interfax.

Os Estados Unidos disseram a Moscou que Snowden deve ser extraditado de volta para casa para enfrentar a justiça sobre o vazamento de detalhes de programas de vigilância do país, mas o presidente Vladimir Putin rejeitou o pedido. Fonte: Associated Press.