Rússia desmente versão de ultimato a navios ucranianos

Vladimir Anikin, porta-voz do Ministério da Defesa em Moscou, classificou como "insensatez" a acusação vinda de Kiev, mas não entrou em detalhes.

Pouco antes, o governo da Ucrânia acusou forças russas que controlam a região estratégica da Crimeia de terem exigido que as tripulações de dois navios de guerra ucranianos se rendessem.

O porta-voz do Ministério da Defesa da Ucrânia, Maksim Prauta, disse que quatro navios russos estavam bloqueando o navio antissubmarino Ternopil e o navio de comando Slavutych, no porto de Sebastopol.

Ele disse que os russos ordenaram a rendição da tripulação no prazo de uma hora ou as embarcações seriam invadidas e confiscadas. Fonte: Associated Press.