Rússia detém mais 8 tripulantes de navio do Greenpeace Um tribunal russo ordenou neste domingo a detenção, por dois meses, de mais oito membros da tripulação de um navio do Greenpeace usado em um protesto contra a prospecção de petróleo no Ártico. Na quinta-feira, um tribunal distrital da cidade de Murmansk, no norte da Rússia, já havia ordenado a detenção de outros 22 membros da tripulação, por suspeita de pirataria. Entre os detidos estão seis britânicos, quatro russos e cidadãos de outras 16 nacionalidades.