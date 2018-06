Rússia deve pedir posicionamento da ONU sobre conflitos na Ucrânia A Rússia distribuiu um projeto, que deve ser apresentado em reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, apoiando o cessar-fogo na Ucrânia e pedindo que todas as partes envolvidas cumpram o acordo, informou uma agência de notícias. O Conselho deve se reunir no domingo, a fim de decidir qual será o posicionamento da ONU após a trégua, que passa a valer a partir da zero hora de domingo (horário local, 19h de sábado em Brasília).