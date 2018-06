Rússia deverá retaliar se Ocidente impuser mais sanções

Em sua página no Facebook, Storchak comentou que as sanções já em vigor tiveram um impacto forte, mas indireto, na economia russa. Ele disse ainda que o efeito das punições foi ampliado pelo fato de elas terem coincidido com a desaceleração da Rússia.

Em resposta à decisão da Rússia de anexar a região ucraniana da Crimeia, a União Europeia, os EUA e outros países desenvolvidos impuseram sanções a Moscou. Por enquanto, as punições miram apenas autoridades e empresários russos, além de alguns bancos.

Segundo Storchak, a Rússia está a caminho de mostrar crescimento próximo de zero, que contrasta com quase uma década de expansão anual de 7% antes da crise global de 2008 e 2009. Fonte: Dow Jones Newswires.