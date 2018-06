Rússia diz apoiar governo sírio para evitar terroristas

Churkin estava falando sobre o rápido avanço do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL, na sigla em inglês), grupo radical sunita inspirado na Al-Qaeda. O EIIL é ativo na Síria e cruzou a fronteira para capturar uma significativa porção do território do Iraque.

Em coletiva de imprensa, o embaixador afirmou que uma das razões pela qual a Rússia está apoiando o governo sírio é a crença de que se o governo do presidente Bashar

Assad cair agora, serão os terroristas que assumirão o poder. "Nós estamos tentando garantir que o EIIL não irá tomar Damasco, que poderia ser um verdadeiro prospecto sob algumas circunstâncias", declarou. Fonte: Associated Press.