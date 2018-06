Rússia diz estar pronta para discutir reestruturação de dívida da Venezuela

MOSCOU - O Kremlin disse nesta quarta-feira,4, estar preparado para discutir uma possível reestruturação da dívida da Venezuela com a Rússia, se Caracas levantar a questão em conversas futuras.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mencionou mais cedo nesta quarta a possibilidade de a dívida de seu país com a Rússia ser reestruturada. Falando em um fórum de energia em Moscou, Maduro disse que Caracas irá, no entanto, cumprir com todas as usas obrigações de dívida.

Maduro encontrará com o presidente russo, Vladimir Putin, para conversas ainda nesta quarta-feira.

“Se essa questão for levantada pelos nossos parceiros venezuelanos, então certamente será discutida”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres. “Essa questão certamente precisa de uma discussão séria”. / REUTERS