A

Rússia está pronta para mediar negociações entre o governo de Kiev e os insurgentes ucranianos no sudeste do país, afirmou o secretário do conselho de segurança de Moscou, Nikolai Patrushev, à agência de notícias RIA Novosti.

"A Rússia não é uma das partes do conflito, mas" alguns desdobramentos "ocorrem perto das nossas fronteiras. Estamos interessados na paz na Ucrânia e em trazer os lados à mesa de negociações para que possam resolver as suas disputas", disse Nikolai Patrushev à agência.

Patrushev afirmou que a Rússia está pronta para prestar toda a assistência ao processo de negociação. "A Rússia vai continuar a fazer todos os esforços para uma rápida redução de tensões", disse. "Quanto à mediação, é claro, nós estamos prontos para ajudar no processo de discussão e dissemos isso em várias ocasiões", disse.