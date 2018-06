Rússia diz não querer tomar outros territórios ucranianos

MOSCOU - O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, disse nesta sexta-feira, 11, que o país não quer tomar mais territórios ucranianos, mas repetiu o pedido a Kiev de conceder mais autonomia às autoridades regionais, informou a agência de notícias RIA.

Países ocidentais acusam a Rússia de colocar 40 mil tropas perto da fronteira com a Ucrânia e estão preocupados com a possibilidade de Moscou enviar forças para o leste do país após ter anexado a Crimeia, no mês passado.

"Não podemos ter esse desejo. Ele contradiz os interesses centrais da Federação Russa. Queremos que a Ucrânia seja inteira dentro de suas fronteiras atuais, mas inteira com todo o respeito pelas regiões", disse Lavrov, segundo a agência.

A Rússia nega qualquer aumento substancial de tropas na fronteira com a Ucrânia, mas diz que tem o direito de proteger os cidadãos de língua russa que são maioria em algumas regiões do leste ucraniano.

A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e os EUA acusam a Rússia de instigar tumultos separatistas em cidades como Donetsk e Luhansk, onde manifestantes pró-Moscou invadiram edifícios da administração pública e exigiram mais autonomia de Kiev.

Mais cedo, o secretário-geral da Otan, general Anders Fogh Rasmussen, exortou a Rússia a fazer suas tropas recuarem da fronteira com a Ucrânia e começar um diálogo respeitando a soberania ucraniana. Rasmussen afirmou que as tentativas da Rússia de desenhar novas linhas divisórias na Europa usando a força, de limitar a soberania da Ucrânia e de recriar uma nova esfera de influência sobre outros países são contrárias ao direito internacional./ AP e REUTERS