Rússia diz que cumprirá contrato de mísseis para Síria

"Nós respeitamos todos os nossos contratos e estamos honrando todas as nossas obrigações contratuais", disse Lavrov em entrevista à emissora estatal Rossiya 24. "Os contratos ainda não estão encerrados, e as armas não foram entregues", acrescentou.

No mês passado, a Rússia reconheceu que concordou em vender os mísseis S-300 para os sírios.

Os russos apoiaram o regime do presidente sírio Bashar Assad durante os dois anos de guerra civil, bloqueando as resoluções da Organização das Nações Unidas. O conflito já causou mais de 93 mil mortes.

Lavrov disse que a Rússia bloquearia todas as tentativas de fazer com que Assad renuncie durante uma conferência de paz, prevista para ser realizada em Genebra. A data para a conferência ainda não foi determinada. Fonte: Associated Press