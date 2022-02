Rússia diz que é alarmista avaliação de que poderia tomar Kiev em dias

NOVA YORK - O vice-embaixador da Rússia nas Nações Unidas, Dmitri Polyanskiy, qualificou neste domingo, 6, como alarmistas as novas avaliações de inteligência dos Estados Unidos – que estimam que a Rússia poderia tomar Kiev em dias e deixar até 50 mil civis mortos ou feridos. “A loucura e o alarmismo continuam. … e se disséssemos que os EUA poderiam tomar Londres em uma semana e causar 300 mil mortes de civis?”, tuitou o diplomata.

O deputado Artem Turov, membro do partido Rússia Unida do presidente Vladimir Putin, acusou os EUA de disseminarem informações falsas e “fazer todo o possível para fomentar um novo conflito”.

A Ucrânia, por sua vez, também disse desconfiar de “previsões apocalípticas”, considerando que as possibilidades de uma “solução diplomática” com a Rússia são “muito superiores” às de uma “escalada militar”, após alertas dos EUA sobre uma ameaça de invasão russa em larga escala . “Não confie em previsões apocalípticas”, disse o chanceler da Ucrânia, Dmitro Kuleba, em uma rede social.

As declarações foram feitas após a inteligência dos EUA indicar que a Rússia já havia estabelecido 70% do aparato militar necessário para uma invasão em larga escala da Ucrânia, que atingiria uma capacidade suficiente, de aproximadamente 150 mil soldados, para lançar uma eventual ofensiva de duas semanas.

Segundo funcionários dos EUA, que informaram ao Congresso e seus aliados europeus, os serviços de inteligência ainda não conseguiram estabelecer se Putin tomou a decisão de agir ou não, mas ele está lidando com todas as opções possíveis, desde uma invasão parcial do enclave separatista de Donbas à invasão total.

Madness and scaremongering continues..what if we would say that US could seize London in a week and cause 300K civilian deaths? All this based on our intelligence sources that we won’t disclose.Would it feel right for Americans and Britts?It’s as wrong for Russians and Ukrainians https://t.co/Zai1tpowO7 — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) February 6, 2022