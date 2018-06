Rússia diz que radar mostra outro avião junto ao MH17 O Ministério da Defesa da Rússia apresentou hoje seu primeiro relato detalhado sobre os momentos finais do voo MH17, da Malaysia Airlines, destacando que os radares russos localizaram uma segunda aeronave na região pouco antes da tragédia. As imagens de satélite, de acordo com a Rússia, mostram que a Ucrânia movimentou seu sistema de mísseis para a área antes do incidente.