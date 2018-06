Rússia diz que testou com sucesso novo míssil balístico intercontinental

MOSCOU - Militares russos disseram que testaram com sucesso o seu mais recente míssil balístico intercontinental. O Ministério de Defesa afirmou que o lançamento desta sexta-feira, 30, em Plesetsk, no norte do país, testou a potência do míssil Sarmat em seus primeiros estágios de voo.

O Sarmat (SS-X-30 Satan-2, segundo a Otan) supera os mísseis antecessores em termos de alcance e número de ogivas nucleares, já que pode portar de 10 a 15 delas.

No início do mês, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, apresentou novas armas nucleares, incluindo um míssil de cruzeiro e um drone submarino, ambos de propulsão nuclear, que seriam imunes aos sistemas de detecção inimigos.

Durante seu discurso sobre o estado da nação, o dirigente explicou que o míssil - testado em 2017 pela primeira vez - tem "alcance praticamente ilimitado", chega a uma grande velocidade e pode entrar em qualquer sistema antimísseis, transformando o escudo americano em algo "inútil". "Ninguém no mundo tem algo igual por enquanto. É algo fantástico", disse Putin. / AP

