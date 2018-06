Rússia diz que Ucrânia deve renovar cessar-fogo e parar ataques

MOSCOU - A Rússia pediu enfaticamente ao governo ucraniano nesta terça-feira, 1, que encerre as operações militares e retome o cessar-fogo no leste da Ucrânia, onde o governo combate uma rebelião separatista pró-Rússia.

"Nós exigimos que as autoridades ucranianas se abstenham de bombardear vilarejos e cidades civis do próprio país e retomem um autêntico, e não um falso, cessar-fogo para salvaguardar as vidas do povo", disse o Ministério de Relações Exteriores russo em um comunicado.

Demonstrando impaciência com o que ouviu do presidente russo, Vladimir Putin, o homólogo ucraniano, Petro Poroshenko, disse que Kiev não viu "passos concretos para desescalar a situação, incluindo o fortalecimento dos controles na fronteira".

O Exército ucraniano lançou ataques aéreos e ofensivas com artilharia contra os separatistas nesta terça, disse um porta-voz militar, depois que Poroshenko disse que não iria renovar o cessar-fogo, encerrado na segunda-feira 30, e prosseguiria com a ofensiva para livrar a Ucrânia de "parasitas".

Poroshenko, que acusa a Rússia de atiçar o conflito e permitir que combatentes e equipamentos cruzem a fronteira para dar apoio aos rebeldes, se opôs a uma nova prorrogação do cessar-fogo unilateral. / REUTERS