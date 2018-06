Rússia diz que uso da força ameaça diálogo sobre crise A Rússia alertou ontem os Estados Unidos que qualquer ação armada por parte das autoridades ucranianas no leste do país frustraria os esforços por uma solução diplomática para o conflito e colocaria em risco as negociações de paz. O Ministro das Relações Exteriores russo, Serguei Lavrov, fez o alerta por telefonema ao secretário de Estado americano, John Kerry, que mostrou preocupação com o fato da Rússia estar "incitando" conflitos no leste da Ucrânia, como informou o Ministério das Relações Exteriores russo, em comunicado.