Rússia diz ter frustrado ato de terrorismo

Um porta-voz do Comitê Nacional Antiterrorismo, conhecido como NAK, disse na televisão estatal que os militantes eram cidadãos russos que receberam treinamento na fronteira entre Paquistão e Afeganistão, mas suas identidade não foram divulgadas.

As forças especiais russas anunciam regularmente que impediram ataques terroristas, embora isso aconteça com mais frequência na região do Cáucaso, sul do país, onde cresce a insurgência islâmica.

O porta-voz do NAK, Dmitry Pavlov, disse que as forças especiais cercaram o prédio onde os militantes estavam escondidos no subúrbio de Orekhovo-Zuevo, em Moscou, e ordenaram que eles se rendessem, mas os militantes abriram fogo. Ele declarou que um dos integrantes das forças especiais ficou levemente ferido na operação, mas nenhum morador local ficou ferido.

Não foi esclarecido quando a operação aconteceu e não havia mais informações a respeito do episódio. As informações são da Associated Press.