Rússia: Duma aprova anexação da Crimeia

A Duma, controlada por aliados do governo, aceitou o pedido de anexação em uma rápida votação, que foi precedida de ataques dos parlamentares russos às autoridades ucranianas.

O processo agora precisa de ser ratificado pela câmara alta do país e assinado pelo presidente Vladimir Putin, formalidades previstas para serem concluídas até o final desta semana.

O endosso do parlamento russo segue o referendo do último fim de semana na Crimeia, no qual 97% da população local aprovou a separação da península da Ucrânia e posterior anexação ao território da Rússia. O referendo teve forte apoio do governo de Vladimir Putin e estendeu a crise política no Leste Europeu. Fonte: Associated Press.