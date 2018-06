Rússia e Áustria assinam acordo para construir gasoduto

O documento relacionado ao gasoduto South Stream foi assinado hoje pelo executivo-chefe da austríaca OMV, Gerhard Roiss, e da russa Gazprom, Alexei Miller. O gasoduto se tornou mais importante para a Áustria e outros países europeus depois que empresas de energia da Europa desistiram no ano passado de construir outro duto que tornaria o continente menos dependente do gás que Moscou transporta da Ásia Central.

A parte austríaca do South Stream, de 50 quilômetros, deverá ser concluída até 2017. Ela vai atravessar o Mar Negro, a Sérvia e a Hungria. Parte do gás será distribuído da Áustria para outros países europeus. Fonte: Associated Press.