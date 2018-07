Rússia e China criticam interferência no mundo árabe

"Os lados acreditam que a busca por resolver a situação nos países do Oriente Médio e do norte da África devem ocorrer no campo legal e através de meios políticos", diz a declaração firmada pelos presidentes Dmitry Medvedev e Hu Jintao. "Forças de fora não deveriam interferir em processos internos nos países da região." Os dois presidentes também demonstraram preocupação com a situação na Líbia, pedindo o fim das hostilidades.

A Rússia afirma que se opõe a qualquer resolução contra a Síria no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), o que pode gerar uma grande disputa com o Ocidente sobre qual a resposta adequada para a repressão em andamento contra manifestantes sírios. As informações são da Dow Jones.