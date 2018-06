Rússia e China proíbem compra de laticínios de Fonterra

De acordo com a agência de notícias RIA Novosti, o órgão regulador russo Rospotrebnadzor divulgou nota informando sobre o início do recolhimento dos produtos da Fonterra e recomendou aos consumidores do país que não os comprem.

Na China, a decisão foi tomada depois de testes terem revelado a presença da bactéria em um soro de leite desidratado usado em diversos produtos da Fonterra, maior produtora mundial de laticínios, inclusive no leite em pó para bebês.

No sábado (3), a Fonterra revelou a existência de um "problema de qualidade" com a proteína desidratada usada na produção de três lotes em uma unidade de processamento em maio de 2013. Os lotes contaminados totalizam 38 toneladas do ingrediente. Segundo o governo da Nova Zelândia, os produtos contaminados foram exportados para Arábia Saudita, Austrália, China, Malásia, Tailândia e Vietnã. Fonte: Dow Jones Newswires.