Rússia e China vetam na ONU condenação à Síria

Rússia e China exerceram ontem conjuntamente seu poder de veto no Conselho de Seguranças das Nações Unidas para impedir a aprovação de uma resolução que condenava fortemente o regime sírio de Bashar Assad pela violenta repressão a manifestantes da oposição. A moção tinha recebido os nove votos a favor necessários para a aprovação no Conselho. Brasil, Índia, África do Sul e Líbano se abstiveram da votação.

Autores da proposta, França, Grã-Bretanha, Alemanha e Portugal reagiram indignados ao duplo veto, após semanas de negociações que atenuaram o conteúdo do texto e retiraram dele todas as referências diretas a sanções. Diplomatas de Moscou e Pequim, porém, insistiram que o projeto de resolução deixava aberta a possibilidade de futuras ações contra o regime de Assad. "Esses vetos são uma rejeição ao formidável movimento em favor da liberdade e da democracia da primavera árabe", reagiu o representante francês ante a ONU, Gérard Araud.

"Este conselho fracassou na hora de enfrentar um desafio moral urgente e Uma ameaça crescente à paz e à segurança Internacional", completou a embaixadora americana na ONU, Susan Rice.

Em Bruxelas, a diferença de posições entre Brasil e Europa - tanto em relação à Síria quanto ao pedido de reconhecimento do Estado palestino na ONU - foi expressada nas reuniões entre a presidente brasileira Dilma Rousseff e os presidentes do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, e da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso. Os encontros ocorreram durante a cúpula Brasil-União Europeia, encerrada ontem.

"Nós de fato temos diferenças de opinião sobre a questão da Síria. A União Europeia segue defendendo sanções e uma resolução na ONU, e nós não acreditamos que esse seja o caminho", disse ao Estado uma fonte do governo brasileiro, horas antes da votação do Conselho, em Nova York.

No mês passado, a diplomacia do Brasil fez um esforço de mediação, visitando a Síria para tentar abrir um canal de diálogo para encaminhar o fim da crise. Desde então, a situação não evoluiu. Até o fim da semana passada, o presidente da Comissão de Investigação Independente do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Paulo Sérgio Pinheiro, não havia recebido a resposta sobre o pedido de entrada no país.

Irritação. Fontes ligadas à diplomacia brasileira, contudo, identificaram um certo incômodo em alguns setores do Itamaraty com a nova abstenção numa votação do Conselho de Segurança. A decisão de abster-se teria partido diretamente da presidente Dilma Rousseff.

A razão da irritação é que a resolução rejeitada após o veto de Rússia e China teve o Brasil como um de seus principais negociadores. Em sua versão final, a proposta era ainda mais branda do que o texto com o qual diplomatas brasileiros já haviam concordado. Ainda assim, Dilma, consultada em Bruxelas, instruiu a missão em Nova York a se abster - acompanhando a posição dos demais Brics (Rússia, Índia e China, além da África do Sul) de não endossar a proposta. O fato o texto ter sido vetado, e ainda assim o Brasil ter decidido não dar seu voto favorável, reforça as críticas de que o governo brasileiro prefere não tomar posições mais duras - Uma situação complicada para um Estado que tem pretensões a uma vaga permanente em uma eventual ampliação no Conselho de Segurança. / REUTERS e EFE. COLABOROU ANDREI NETTO, DE BRUXELAS