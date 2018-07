Rússia e China vetam resolução contra a Síria no Conselho de Segurança

NOVA YORK - A China e a Rússia vetaram nesta terça-feira, 4, uma resolução que circulou no Conselho de Segurança das Nações Unidas condenando a Síria e ameaçando a imposição de sanções caso o governo de Bashar Assad mantenha a repressão contra os protestos pró-democracia. O Brasil se absteve da votação.

A resolução recebeu nove votos a favor e quatro abstenções - África do Sul, Líbano e Índia, além dos brasileiros. Apenas russos e chineses, que têm poder de veto por serem membros permanentes no Conselho, votaram contra. O texto foi redigido pela França, em cooperação com a Alemanha, Portugal e a Grã-Bretanha.

Os membros europeus do Conselho reduziram o teor de condenação diversas vezes para evitar o vetos dos parceiros da Síria, mas isso não foi o bastante para fazer com que o texto passasse.

O embaixador da Rússia na ONU, Vitaly Churkin, disse após a votação que seu país não apoia o regime do presidente Assad ou a violência, mas se opôs à resolução porque ela se baseia "na filosofia do confronto", contém um "ultimato para sanções" e se postava contra uma solução pacífica para a crise.

Já o embaixador chinês, Li Bandong, disse que seu país está preocupado com a situação na Síria e quer vê reformas, mas votou contra o texto porque "sanções, ou a ameaça delas, não ajudam a conjuntura na Síria, apenas complicam o momento".

O representante da França na ONU, Gerard Araud, denunciou o veto, dizendo que "vai contra o senso da história o que está acontecendo na região". "Quero elogiar todos aqueles que lutam contra a sangrenta repressão na Síria", disse.

O vice-ministro de Exteriores da Rússia, Gennady Gatilov, disse à agência russa Interfax mais cedo que a resolução era "inaceitável" porque abria portas para sanções e não pedia que o presidente sírio iniciasse negociações com a oposição para encerrar a onda de violência no país.

A resolução vetada demandava a paralisação imediata da repressão e ações para assegurar os direitos humanos. O texto também pedia "um processo político inclusivo" no país.