Rússia e EUA veem acordo com Irã próximo O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, manifestaram-se otimistas ontem em relação a um acordo de longo prazo sobre o programa nuclear do Irã. A previsão é a de que um acerto seja alcançado até 24 novembro. No entanto, o presidente iraniano, Hassan Rohani, foi mais cauteloso e disse que são necessárias "decisões corajosas" para se obter um entendimento e qualquer acordo sem a retirada de todas as sanções contra Teerã é "inaceitável".