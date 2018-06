Rússia e Síria preparam plano sobre armas, diz ministro A Rússia está trabalhando com a Síria para preparar um plano concreto para colocar as armas químicas do país do presidente Bashar Assad sob controle internacional, disse o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira.