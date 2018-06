Rússia é suspensa do G-8, afirma ministro francês O ministro de Relações Exteriores da França afirmou nesta terça-feira que a Rússia está suspensa do G8, que reúne as sete potências mundiais e a Rússia. Segundo Laurent Fabius, a decisão deve ser estendida pelos outros seis países membros. A decisão é uma resposta à assinatura do Tratado pela Rússia que reconhece a Crimeia como parte do território do país.