Rússia e Turquia acertam coordenação após retirada dos EUA da Síria

Rússia e Turquia acordaram neste sábado, 29, "coordenar" as suas ações sobre o terreno na Síria após o anúncio de retirada dos soldados americanos, informou o ministro russo das Relações Exteriores.

"Entramos em acordo para que representantes militares russos e turcos sobre o terreno sigam coordenando as suas ações neste novo contexto com o objetivo de erradicar a ameaça terrorista na Síria", assinalou o ministro Sergei Lavrov, depois de uma reunião com uma delegação turca em Moscou.

"Falamos da forma como vamos coordenar o nosso trabalho em comum neste contexto" da partida dos americanos, confirmou o seu homólogo turco, Mevlüt Cavusoglu.

Lavrov está "otimista" após essas negociações, das quais participaram Cavusoglu, os ministros de Defesa dos dois países, Hulusi Akar e Sergei Shoigu, e membros dos serviços de Inteligência.

Este diálogo ocorre depois que o presidente americano, Donald Trump, anunciou na semana passada a retirada gradual de seus militares da Síria. /AFP