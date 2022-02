Rússia e Ucrânia terminam reunião sem avanços e anunciam 2.ª rodada de conversas

BELARUS - A primeira tentativa de conversa entre Rússia e Ucrânia desde a invasão russa terminou sem avanço, enquanto as tropas de Vladimir Putin continuam sua ofensiva apesar do pedido do presidente ucraniano, Volodmir Zelenski para um cessar-fogo imediato. As conversas entre autoridades russas e ucranianas ocorreram na fronteira de Belarus com a Ucrânia, nesta segunda-feira, 28.

Apesar da falta de avano, as delegações russa e ucraniana concordaram com uma "segunda rodada" de negociações, anunciaram ambas as partes, após terminarem a primeira reunião e retornarem às respectivas capitais para novas consultas.

Leia Também Putin parece deixar de lado conselheiros na Ucrânia, assumindo um risco político

"As partes estabeleceram uma série de prioridades e questões que exigem algumas decisões", disse Mikhailo Podoliak, um dos negociadores ucranianos, enquanto o chefe da delegação russa, Vladimir Medinski, indicou que a nova reunião acontecerá "em breve" na fronteira entre a Polônia e Belarus.

As delegações se reuniram por mais de cinco horas, nesta segunda. "Os partidos delinearam algumas questões prioritárias sobre as quais algum progresso está à vista", disse o assessor do gabinete presidencial ucraniano, Majail Podolyak, em um vídeo transmitido pelo Telegram.

Exigências

A Ucrânia pede um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas de seu país, enquanto Zelenski implora que os soldados russos deponham suas armas e "salvem suas vidas". O presidente ucraniano também pediu que a União Eurpeia aceite seu país no bloco imediatamente, mas em Bruxelas essa questão desperta opiniões diferentes, segundo o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

A negociação desta segunda ocorre no momento em que as forças armadas ucranianas, com o apoio de civis armados, resistem ao cerco russo e dificultam a tomada da capital Kiev.

O negociador russo afirmou que Moscou busca "um acordo" que "atenda aos interesses das duas partes".

Nesta segunda, o presidente Vladimir Putin conversou com o presidente francês, Emmanuel Macron, e pediu, como condição de negociação, que a Crimeia seja reconhecida como território russo, a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia e o reconhecimento do território ucraniano como neutro. A informação foi divulgada pelo Kremlin após uma ligação telefônica entre os dois líderes.

A agência de imprensa de Belarus divulgou imagens da sala de negociações, com uma grande mesa coberta por uma toalha branca, uma dezena de cadeiras de cada lado e bandeiras dos três países - Ucrânia, Belarus e Rússia - ao fundo. "Podem se sentir totalmente seguros, essa é nossa responsabilidade sagrada", declarou para as duas delegações o chefe da diplomacia de Belarus, Vladimir Makei.

Para Entender Entenda a crise entre Rússia e Otan na Ucrânia O que começou como uma troca de acusações, em novembro do ano passado, evoluiu para uma crise internacional com mobilização de tropas e de esforços diplomáticos

Sanções

A invasão russa à Ucrânia levou a uma série de sanções econômicas dos países ocidentais e seus aliados que incluem bloqueios ao acesso ao sistema financeiro, fechamento de espaços aéreos para os aviões russos e congelamentos de bens de Putin e outras autoridades russas. Muitos países afirmaram ainda que enviarão armamento à Ucrânia, mas ressaltaram que não se envolverão militarmente no conflito.

Os Estados Unidos proibiram, nesta segunda, todas as transações com o Banco Central da Rússia, sanção de efeito imediato e sem precedentes, que limitará a capacidade de Moscou para defender sua moeda e apoiar sua economia, diversos países adotaram medidas semelhantes. Reino Unido, Japão, França e Canadá congelaram ativos do fundo soberano da Rússia. Até a Suíça abandonou a tradicional neutralidade e congelou os ativos russos no país. / AFP e EFE