Rússia: Em carta de Ano Novo a Obama, Putin fala em relações mais equilibradas

Putin lembrou Obama da chegada do 70º aniversário da vitória aliada na II Guerra Mundial, que, segundo ele, deve servir como um lembrete da "responsabilidade que a Rússia e os Estados Unidos carregam de manter a paz e a estabilidade internacional". Moscou está ansioso para avançar em sua relações diplomáticas, desde que haja "igualdade e respeito mútuo", diz o texto.

Putin não enviou mensagens ao presidente ucraniano, Petro Poroshenko, com quem travou conflitos diretos neste ano devido à crise com os dissidentes no leste da Ucrânia. Fonte: Associated Press.