Rússia enviará mísseis a Kaliningrado, diz militar Um militar russo disse nesta quarta-feira que a Rússia se prepara para enviar e instalar seus mísseis terra-ar S-400 na cidade de Kaliningrado, no Mar Báltico, entre a Polônia e a Lituânia. Kaliningrado é o ponto mais ocidental do território russo. O alcance do míssil S-400 fica entre 120 e 400 quilômetros e ele teoricamente poderia atingir parte do norte da Europa se disparado a partir de Kaliningrado, com cidades como Varsóvia, Berlim e Estocolmo no seu alcance.