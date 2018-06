Rússia está perto de desmembrar a Ucrânia, diz Polônia

"As consequências práticas de Genebra são um pouco deprimentes", afirmou Tusk a repórteres. "A Rússia e as pessoas que implementam a política russa na Ucrânia estão nos aproximando de um final desagradável que pode ser a desintegração da Ucrânia. Parece que as intenções da Rússia são bem claras."

Segundo o primeiro-ministro, "o que estamos vendo é a guerra moderna", incluindo civis, algumas forças especiais, propaganda intensiva, elementos que podem ser "tão eficazes como tanques". "A ameaça de regiões leste e sul, incluindo Odessa, serem separadas da Ucrânia parece bastante real. Eu não arriscaria elaborar nenhum prazo, mas temo que não vamos esperar muito tempo para ver novas fases deste drama ucraniano." Fonte: Dow Jones Newswires.