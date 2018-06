Rússia estuda congelar preços para conter inflação

O ministro de Comércio e Indústria da Rússia, Denis Manturov, afirmou nesta quinta-feira que a lista inclui 40 produtos. A medida vem depois de a inflação anual do país ter acelerado para 8% em setembro, de 7,6% em agosto, logo após a Rússia ter banido a importação de alimentos oriundos dos Estados Unidos e de alguns países da União Europeia, como resposta às sanções econômicas aplicadas pelo Ocidente.

Os preços para carnes e aves subiram 16,8% nos 12 meses encerrados em setembro, enquanto os preços para peixes e frutos do mar avançaram 14,1% no mesmo período. Economistas afirmam que a intervenção estatal nos preços pode resultar em distorções no mercado. Fonte: Dow Jones Newswires.