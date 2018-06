Rússia evita ataques terroristas em balneário

A agência de inteligência russa FSB, sucessora da KGB, descobriu o armamento nos últimos dias 4 e 5, na república separatista da Abkházia, segundo a Comissão Nacional Antiterrorista do país. A região é bem próxima de Sochi. O equipamento apreendido incluía mísseis portáteis, granadas e lançadores de granadas, rifles e explosivos.

A FSB suspeita que os ataques eram planejados pelo líder rebelde checheno Doku Umarov, que teria laços com o serviço secreto da Georgia, onde fica a Abkházia. Segundo a agência, Umarov coordenou o transporte das armas e arrumou esconderijos para o arsenal. Umarov é o autor confesso do atentado a bomba que deixou 35 mortos em um aeroporto de Moscou no ano passado.

Os terroristas estariam planejando contrabandear as armas para Sochi entre 2012 e 2014 para usá-las durante os preparativos dos jogos olímpicos e também durante o evento, afirmou a FSB.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) não fez comentários sobre o caso em Sochi, mas afirmou em comunicado que "segurança é uma prioridade" sua.

"A segurança durante os jogos é uma responsabilidade das autoridades locais e não temos dúvida de que os russos estão aptos para a tarefa", disse o COI. As informações são da Associated Press.