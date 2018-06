Rússia faz exercícios militares na fronteira com Ucrânia A Rússia começou a realizar exercícios de aviação militar no distrito militar ocidental, informou a agência de notícias russa Interfax nesta quarta-feira, citando um porta-voz das Forças Armadas. O distrito militar ocidental estende-se desde a fronteira com a Ucrânia, no sul, até o Mar de Barents, no norte.