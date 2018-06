Rússia fecha três postos de fronteira com a Ucrânia

Agências russas informavam na manhã desta sexta-feira que o porta-voz do Serviço Federal de Segurança em Rostov, Vasily Malayev, declarou que as três principais passagens que se conectam ao território ucraniano foram fechadas por conta da luta separatista travada no outro lado da fronteira.

Nos últimos dias, as forças de segurança da Ucrânia declararam que recuperaram o controle de postos de fronteira que haviam sido invadidos por rebeldes.

Insurgentes pró-Rússia do leste da Ucrânia, das regiões de Luhansk e Donetsk, declararam independência e têm lutado contra tropas do governo ucraniano desde fins de março. Em uma forte contraofensiva, as forças do governo avançaram contra as tropas rebeldes, empurrando-os para mais próximo da fronteira com a Rússia.

Malayev declarou à agencia RIA Novosti que os funcionários aduaneiros foram retirados desses postos de fronteira e que somente guardas permanecerão em suas posições. Fonte: Associated Press.