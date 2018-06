Rússia festeja com parada militar vitória durante a 2ª Guerra MOSCOU - Milhares de soldados marcharam pela Praça Vermelha em Moscou neste sábado e tanques desfilaram pelas ruas para marcar o 70.º aniversário do fim da 2.ª Guerra e a vitória da Rússia contra a Alemanha nazista, um evento boicotado por líderes do Ocidente em razão do papel do governo russo na crise ucraniana.