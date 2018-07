Rússia impõe novas sanções contra a Turquia

O vice-primeiro-ministro da Rússia, Arkady Dvorkovich, afirmou nesta segunda-feira que a sanção pode ser adiada por "muitas semanas" para permitir que as empresas do país encontrem novos fornecedores e contenham o aumento dos preços, de acordo com a agência de notícias estatal RIA Novosti.

As medidas foram anunciadas dois dias após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ter emitido um decreto ordenando sanções contra a Turquia e pedindo que as importações fossem restringidas, apesar de não ter especificado quais produtos seriam banidos.

Nesta segunda-feira em Paris, Putin alegou que o jato russo foi abatido pela Turquia para proteger o que ele descreveu como "o lucro que o país está ganhando de importações ilegais de petróleo produzido pelo Estado Islâmico na Síria". A Turquia afirma que o jato russo violou o seu espaço aéreo próximo da fronteira com a Síria, enquanto a Rússia afirma que estava no espaço aéreo sírio,em operações militares. Fonte: Associated Press.